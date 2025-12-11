Daiichi-TVが放送した番組について、有識者から意見を聞く「放送番組審議会」が10日、開かれました。今回の審議会では11月21日に放送した『梅沢ツアーズ静岡SP』について審議が行われました。番組では、「大御所芸能人の梅沢富美男さんが静岡に来たらどんな体験ができるのか」をテーマにワンランク上の静岡ツアーを放送しました。出席した8人の委員からは「もう1回見たいと思える番組だった」という意見があった