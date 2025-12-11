きょうの県内は、雲が広がりやすく、夕方以降は各地で雨や雷雨となり、あすには雪が降りそうです。けさの県内は、広い範囲で晴れ、青空が見える所もあります。日中の予想最高気温は、富山市、高岡市伏木ともに16度と、きのうより大幅に高く、11月中旬並みとなりそうです。ただ、きょうは、寒冷前線が北陸地方を通過する見込みで、雲が広がりやすく、夕方以降は大気の状態が不安定で各地で雨や雷雨となりそうです。あすは、冬型の気