阪神は、セントラル・リーグのレギュラーシーズンでベストナインを獲得した村上、坂本、大山、中野、佐藤輝、近本、森下の記念グッズ販売をチームショップアルプス、チームショップクラブハウスで12日10時から、T―SHOPで同日10時から受注販売を開始する。Tシャツ、フェイスタオル、キーホルダー、ロゴボールがラインナップされている。