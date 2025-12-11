ガソリン販売価格を抑えるための政府の補助金が、きょうからおよそ25円に拡大され、暫定税率廃止時と同じ水準となりました。ガソリン税の暫定税率廃止に伴う移行措置として、政府は、石油元売り会社への補助金を段階的に引き上げていて、きょうからは25.1円となっています。今回の補助金拡大で、暫定税率廃止時と同じ水準になりました。こうした中、富山市婦中町のガソリンスタンドでは、きょうのレギュラーガソリン1リット