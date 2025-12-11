タレント、YouTuberで実業家でもある上原亜衣（33）が11日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“美背中”トレーニング・ショットを公開した。この日は、ブラトップ＆レギンス姿で背中を鍛えているバックショットをアップ。ジムでトレーニングしている姿は、度々インスタに投稿している。上原は、タレント、YouTuberとして活動するほか、実業家として、コンカフェや美容サロンをプロデュースしている。