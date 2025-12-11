秋葉恋の長編監督デビュー作『東京逃避行』の公開日が2026年3月20日に決定。あわせて特報映像と本ビジュアルが公開され、新キャストと主題歌情報が発表された。 参考：さとうほなみ、“ほな・いこか”を超えた俳優に『まんぷく』から『ばけばけ』までの躍進劇 本作は、「次世代の映画監督を育成する」ことをモットーとする第二回東京インディペンデント映画祭にて、審査員長の藤井道人、特別審査員の綾野剛ら