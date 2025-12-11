スターラックス航空は、2026年末までに43機体制に拡大する。現在はエアバスA321neoを13機、エアバスA330-900型機を5機、エアバスA350-900型機を10機の計28機を保有し、アジアと北米へ路線を展開している。主にエアバスA321neoとエアバスA330-900型機をアジア、エアバスA350-900型機を北米路線へ投入している。2026年末までに、エアバスA321neoを3機、エアバスA330-900型機を6機、エアバスA350-1000型機を6機導入する方針。ワイドボ