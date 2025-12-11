ソフトバンクは、シャオミ（Xiaomi）製のAndroidスマートフォン「REDMI 15 5G」を12月19日に発売する。 価格は、2万1984円。他社からの乗り換え（MNP転入）や5～18歳のユーザーが対象の料金プランを契約し同機を購入すると、端末価格が割引され1円で購入できる。 「REDMI 15 5G」は5G対応Androidスマートフォンで、チップセットに「Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3」を採用、メモリ