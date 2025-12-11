滋賀県の国宝・彦根城で今年１年の汚れを落とす「すす払い」が行われました。琵琶湖を望む高さ２１ｍの天主閣。命綱とヘルメットをつけた彦根城の職員ら約４０人が、特製の長いほうきを使ってひさしや壁に積もった１年分のほこりを払い落していきます。国宝・彦根城のすす払いは、新年に向けて汚れを落とす恒例行事です。今年の来場者は約６５万人で、去年に続き外国人観光客の数が増えているということです。隅々まで磨き