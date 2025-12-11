滋賀県大津市の自宅の庭に２人の遺体を埋めたとして、無職の男が逮捕されました。警察は遺体が両親の可能性があるとみて捜査を進めています。逮捕されたのは、大津市稲津の無職・端野和也容疑者（５０）です。警察によりますと、端野容疑者は自宅の庭に２人の遺体を埋めたとして死体遺棄の疑いが持たれています。大津市役所から端野容疑者と同居していた両親と連絡が取れないという相談があり、警察官が自宅を訪れたところ