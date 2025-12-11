ガソリンの暫定税率廃止に向けた政府による補助金が11日から引き上げられ、県内でも動きが見られました。148円。レギュラーガソリン1リットルあたりの価格です。廿日市市のこちらのガソリンスタンドでは、11日から販売価格を5円値下げしました。ガソリン税に上乗せされている25.1円の暫定税率が年末に廃止されるのに備え、11日から補助金が5円ほど増額されたためです。■利用者「全然助かりますよ、今の時代に」■利用者「毎