全国高校サッカー選手権に出場する広島皆実高校へ大会協賛社から応援の品が贈られました。10日、県代表の広島皆実高校で開かれた贈呈式には監督や部員ら約30人が出席しました。大会に協賛する帝人と明治からサッカーボールとプロテインが贈られました。■広島皆実高校サッカー部野村陸路 主将「自分たちは入学してから全国大会を経験していない。初戦が大事なのでまずは初戦突破に向けて頑張りたい」広