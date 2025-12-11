女子児童に裸の写真を撮影させ送信させたとして、神戸市立中学校の教諭の男が逮捕されました。児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市立北神戸中学校の教諭・寺元優一郎容疑者（３８）です。警察によりますと寺元容疑者は今年４月、ＳＮＳで知り合った小学６年生の当時１１歳の女子児童に裸を撮影させ、画像を送信させた疑いが持たれています。女子児童の母親から「娘のスマホの中に裸の画像がある」という相