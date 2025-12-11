長崎市は食中毒が発生したとして、市内の飲食店を3日間の営業停止処分としました。 長崎市保健所から12日までの3日間の営業停止処分を受けたのは、長崎市銅座町の飲食店「日馬屋」です。 先月29日に、店で地鶏のタタキや白レバーのあぶり焼きなどを食べた男性3人が下痢や発熱などを発症。 病院を受診した2人の便から「カンピロバクター」が検出されました。 保健所によりますと、3人に共通した原因となり得る食べ