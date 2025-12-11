正月の縁起物として伝わる辻占づくりが、石川県小松市の和菓子店でことしも最盛期を迎えています。正月用の菓子の中におみくじを入れて新年を占い、縁起物として古くから伝わる辻占。小松市今江町にある長池彩華堂の辻占は、おみくじを餅粉と砂糖などを混ぜた生地で包み、花びらのように形作るのが特徴です。おみくじには「辛抱する木に金がなる」「渡る世間におにはない」などと書かれていて、その種類は100以上あるということで