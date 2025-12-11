マンションに共連れで侵入…事件発生から約４か月。３６歳の男を起訴しました。谷本将志被告は、今年８月、神戸市内のマンションで２４歳の女性の胸などをナイフで刺して殺害したなどの疑いで逮捕されていました。逮捕後の取り調べに対し、「事件２日前の朝、女性の勤務先近くの路上で歩いているのを見つけ、好みのタイプだと思って後をつけた」という趣旨の供述をし、殺意については否認していました。また、捜査関係者によります