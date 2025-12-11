「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」ディーエイチシー（以下、DHC）は、透明感（キメを整えることによる）のあるクリアな肌へ導く「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」を、＜スヌーピー＞をフィーチャーしたパッケージで、12月11日から発売する。同社は7月に第一弾＜ノベルティプレゼント＞、11月に第二弾＜洗顔料2種とリップクリームのコラボパッケージ発売＞を実施した。第三弾