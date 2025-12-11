「カンデミーナグミジャリシャリ 爽快コーラ味」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、特許製法によるユニークな形状が特徴のハード食感グミ「カンデミーナ」シリーズから、新商品「カンデミーナグミジャリシャリ 爽快コーラ味」を12月16日から全国のセブン−イレブン店舗限定で発売する。「カンデミーナ」は、特許製法によるユニークな形状でハードな食感を提案する、エンターテインメントグミブランド。ブランド年間売