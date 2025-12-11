松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、12月16日10時から「カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼」を販売する。「カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼」鉄板で炒めた牛カルビとブリスケット肉を、にんにく醤油のソースでじゅわっと仕上げた新作メニューが登場する。ブリスケット肉は、牛一頭からわずかしか取れない希少部位とのこと。鉄板から立ち上るにんにく醤油と肉の香ばしい香りが食欲を直