12月11日朝、熊本県水俣市で市営住宅に併設された小屋が全焼し、焼け跡から性別がわからない遺体が見つかりました。 【写真を見る】市営住宅併設の小屋が全焼焼け跡から身元不明の遺体見つかる熊本県水俣市 11日午前7時ごろ、水俣市袋の陣原団地で「火災です 炎が見えます」と、近くに住む人から119番通報がありました。 火は約2時間後に消し止められましたが、市営住宅に併設された木造平屋の小屋、約11㎡が全焼し、