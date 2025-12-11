きょうは低気圧が北海道に近づく影響で、北海道は日本海側だけでなく太平洋側でも、まとまった雪になるでしょう。東北は日中、本降りの雨の所が多くなりますが、夜は次第に雪に変わる見込みです。また、北日本では沿岸中心に風も強まるでしょう。北陸から西日本も低気圧からのびる前線が近づき、日本海側を中心に雨や雷雨の所がありそうです。関東は午後、次第に青空が広がるでしょう。空気の乾燥が続くため、火の元にお気をつけ下