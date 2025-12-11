ふるさと納税の寄付で受けられる税額控除について、政府・与党は『金持ち優遇』との指摘を受け、年収1億円で上限を設けます。また、いわゆる『1億円の壁』の是正にも乗り出します。ふるさと納税は寄付額から2000円を引いた金額が住民税などから控除され、返礼品も受け取れる制度ですが、高所得者ほど寄付による控除額も増えるため、『金持ち優遇』との批判もあります。こうした指摘を踏まえ、政府・与党は来年度の税制改正で、寄付