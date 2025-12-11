11日朝、熊本県水俣市の集合住宅で火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。火事があったのは水俣市袋の陣原団地です。警察によりますと、11日午前7時前、近所の人から「炎が見える」と通報がありました。火は2時間あまりで消し止められましたが、団地の家屋に併設された木造平屋の小屋約11平方メートルが全焼し、焼け跡から身元不明の1人が遺体で見つかりました。この小屋に住む内堀誠矢さん58歳と連絡が取れてい