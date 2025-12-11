九州フィナンシャルグループの肥後銀行は、2026年度の熊本県の名目GDP、県内総生産が初めて7兆円を超えるとの予測を発表しました。 【写真を見る】2026年度の熊本県GDPが “過去最高” 7兆円超えへ肥後銀行・笠原頭取「1つの節目になる」 肥後銀行のシンクタンク「地方総研」の予測では、来年度の県の名目GDPは7.1兆円となり、過去最高を更新するということです。 要因として半導体関連企業をはじめとした産業集積に伴