子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。【抗がん剤治療と予防接種と抜歯】と題して、現在の心境を綴りました。【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「抗がん剤治療と予防接種と抜歯」「自分にとってのベストコンディションがよくわからない」と吐露古村さんは「以前から『体調が良い時に治療しましょう』という治療(抜歯)があります」と投稿しましたが、「今の私が『体調が良い！』