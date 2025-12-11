ＡＫＢ４８の伊藤百花（２２）が１１日、都内で１ｓｔフォトブック「百花ずかん。」（光文社）の発売イベントを行った。同作は鎌倉で撮影。寝起き、制服、プールに飛び込み、浴衣デート、プライベート感、青春感、デート感あふれる構成となっている。「私の人生がまるまる詰まっている。いろんなジャンルの私を見ていただくことができる」とアピールした。グループとしては日本武道館で現役とＯＧが一体となって４〜７日まで