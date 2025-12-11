茨城県常総市で住宅3軒が燃え、焼け跡から1人の遺体が発見されました。火事のあった住宅に住む88歳の男性と連絡が取れていません。【映像】火事が起きた現場の様子11日午前3時半ごろ、常総市十花町で住宅から火が出ました。消防が出動し、火は約5時間後に消し止められましたが、同じ敷地内にある3軒の住宅が焼け、このうち2階建てと平屋の住宅2軒は全焼です。2階建て住宅の1階からは1人の遺体が発見されています。この住宅に