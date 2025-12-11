ジョニー・デップが、ソ連の古典小説『巨匠とマルガリータ』初となる英語長編実写化の製作を務めることがわかった。サウジアラビアで開催の紅海映画祭にて明らかにされたと米メディアが伝えた。 デップはあくまでも製作に留まり、主演や監督を務めるものではない。製作陣は未発表。2026年後半に製作を開始する見込み。 『巨匠とマルガリータ』はソ連時代のモスクワを舞台とした風刺幻想小説。ミハイル・ブルガ