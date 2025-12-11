12月14日（日）に香港・シャティン競馬場で行われる香港国際競走に向け、JRA所属馬が現地でそれぞれ最終調整に入っており、コメントと調教状況が公開された。香港ヴァーズ（G1・芝2400m）に出走予定のアーバンシック（牡4・美浦・武井亮）は、辻本啓悟調教助手を背にオールウェザーコースでキャンター1周半を消化した後、パドックスクーリングへ移行。香港スプリント（G1・芝1200m）へ向かうウインカーネリアン（牡8・美浦・