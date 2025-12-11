生成AIサービス「ビックリマンAI名刺メーカー」が12月16日から40日間限定で提供される。『ビックリマン悪魔VS天使シリーズ』40周年を記念し、株式会社ロッテとWebサービスやアプリの企画･開発を行うアル株式会社が共同開発したもの。「ビックリマンAI名刺メーカー」は、自分の顔写真を使ってビックリマン風の名刺が作れる。販売価格は枚数によって異なり、4,400円(100枚)〜11,000円(400枚)。税込･送料込み。1日あたり400セットの発