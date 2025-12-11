ガールズグループUNIS（ユニス）が、2作目となる日本シングルをリリースする。【写真】UNIS＆乃紫、仲良しSHOTUNISは、12月17日午前0時に日本2ndデジタルシングル『#幸せになんかならないでね』をリリースする。12月9日、UNISは公式SNSを通じて、テディベア型の時計やピンクのメガホンなどキッチュな小物を使ったティザー画像を公開し、新曲へのヒントを示した。10日には、新曲コンセプトに合わせてスタイリングしたグループ写真を