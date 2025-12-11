Androidの開発チームが、緊急時にスマートフォンのビデオ通話で周囲の状況をライブ配信できる「Android Emergency Live Video(緊急ライブビデオ)」を2025年12月10日にリリースしたと発表しました。Android Emergency Live Video: Share video with dispatchershttps://blog.google/products/android/emergency-live-video/We’re introducing Emergency Live Video on @Android. During an emergency call or text, a dispatcher c