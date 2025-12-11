SHOW-WA＆MATSURI 秋元康プロデュースの昭和歌謡グループSHOW-WA & MATSURIが12月9日、東京・赤坂のTBSで行われた第67回レコード大賞の授賞式に各賞の受賞者達と共に出席、新人賞を受賞し、ファンや関係者への感謝の言葉を述べた。SHOW-WA & MATSURIは異例の「応募資格25歳以上」という『夢をあきらめるな！オーディション』で3,000人以上の中から選ばれた、様々な経歴を持ったメンバー12名で結成。2024年9