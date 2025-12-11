北海道では、今日11日もすでに雪が強まっていますが、明日12日にかけても断続的に雪が強まり、局地的に大雪となりそうです。札幌周辺でも明日にかけて雪雲が入りやすい風向きとなり、一気に積雪が増える恐れもあります。特に今日降るものは湿った重たい雪となるため、雪かきの際は腰など痛めないように注意してください。今日11日は道内の広い範囲で雪や風が強まる今日11日は、日本海の前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近