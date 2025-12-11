飯田市の佐藤健市長が今年の夏に新盆を迎えた市内の有権者に「見舞い」として現金を手渡していたことが分かりました。飯田市 佐藤健市長「法令に違反するというご指摘なので来年からは控えようと思っていますけど」2020年に初当選し、現在2期目の佐藤市長は今年の夏、新盆を迎えた有権者の自宅を訪問し、「見舞い」として現金を手渡しました。金額については1人あたり3000円で今年は5軒ほどを訪問し有権者に手渡していたということ