10日夜、焼津市で高齢の女性が車にはねられ死亡しました。車は、そのまま逃走したため警察でひき逃げ事件として捜査し、およそ4時間後に車を運転していた女（76）が逮捕されました。警察と消防によりますと10日午後6時半ごろ、焼津市田尻の県道で「女性が路上で顔と鼻から血を流し倒れている」と通行人から消防に通報がありました。倒れていたのは、近くに住む80代の女性とみられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は逃げ