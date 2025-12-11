カーリング男子のオリンピック世界最終予選で日本代表として戦うSC軽井沢クラブが、1次リーグ最終戦で強豪・中国を9対6で下し3位でプレーオフ進出を決めました。カナダで行われているカーリング男子のオリンピック世界最終予選。第7戦は強豪・中国との対戦となりました。第2エンドで2点を先制した日本は、同点で迎えた第4エンド、軽井沢町出身のフォース、胗澤李空選手が渾身のショットでダブ