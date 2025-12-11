中国国旗【北京共同】中国外務省は11日、青森県沖で発生した8日の地震で後発地震注意情報が発表されたとして、日本訪問を控えるよう国民に注意喚起した。11月14日には、日本の治安情勢を理由に訪日自粛を呼びかけていた。外務省は8日以降、本州東部付近の海域で地震が多発し、マグニチュード（M）は最大7.5で、多数の人が負傷し、多くの地域で津波も観測されたと指摘した。11月の呼びかけは高市早苗首相の台湾有事を巡る国会