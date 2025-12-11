全国で事故を起こす寸前の逆走車の姿が相次いでカメラに捉えられた。街灯のない道路を逆走する大型トラック、車の間を縫うように逆走する乗用車も目撃された。いずれも事故には至らなかったが、極めて危険な状況だった。夜道に逆走トラック福岡・筑紫野市で11月27日午後10時半頃、夜のドライブデートを楽しむカップルが撮影したのは逆走するトラックだ。目撃者が街灯のない片側2車線の道路を走っていると、前方からヘッドライトの