2025年12月5日（金）から2026年3月1日（日）まで、大阪・堂島リバーフォーラムにて開催されている「クリムト・アライブ大阪展」。広々とした空間に広がる、色とりどりの世界。アートの世界へと没入する体験型展示です。360度見渡す巨大スクリーンに映し出される、官能的で妖艶なエロスと魅惑的満ち溢れた「黄金の世界」。展示室内はすべて写真・動画撮影可能です！ 「クリムト・アライブ大阪展」公式