「息子に勉強を教えたいので見ていいですか」と言って図書館で勉強していた女子中学生に近づき、体を触ったなどとして会社員の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京・江戸川区の会社員・山長正典容疑者（50）です。山長容疑者は先月22日、江東区の図書館でおよそ30分にわたり、女子中学生の体を触るなどわいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、山長容疑者は図書館の閲覧室で勉