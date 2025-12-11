アメリカの有力経済誌「フォーブス」は10日、「世界で最もパワフルな女性」100人を発表し、高市首相が3位に選ばれました。フォーブスは高市首相を「GDP約654兆円規模の国家を率いる日本初の女性首相」だと紹介し、「半導体の供給網維持、防衛力再編など、多くの課題への対応が任されている」とした上で、「その決定の全てが東アジアのパワーバランスと世界の製造業の安定につながる」と指摘しています。1位はEUのフォンデアライエ