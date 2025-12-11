戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。広島市で被爆し、朝鮮戦争をも経験する数奇な人生を歩んだ男性が母校の小学生たちに自身の体験を語りました。友田典弘さん「『ピカ』と光っていた。オレンジ色に光った途端、真っ黒な爆風に飛ばされた」大阪府に住む友田典弘さん（89）。先月、自らの体験を後輩に伝えるため、広島市の母校を訪れました。当時、袋町国民学校4年生、学校の地下で被爆しました。友田さんは助かりまし