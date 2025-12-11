マツコ・デラックスが10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3時）にゲスト出演。炎上しない理由を明かした。リスナーから「過激な発言をしているのにネットで炎上してないのはなぜ？」と聞かれ、マツコは「アタシは言ってるんです」と切り出した。その上で「むちゃくちゃ、ちゃんとカットされてる。最近テレビ見てると、ちゃんとした進行しているようになってるけど。収録中はめちゃ