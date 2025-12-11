タレントのユージ（37）が、テレ玉で26日午後9時30分から生放送の年末報道特別番組「埼玉この1年」に、ゲストMCとして出演する。11日、同局が発表した。ユージは、埼玉県飯能市の自由の森学園高校に3年、通っており同県とは縁がある。ゲストMCとして出演するにあたり、テレ玉を通じてコメントを発表。「僕にとって埼玉は青春時代の思い出がぎっしり詰まった場所です。もちろん今でも埼玉に行く事はありますが、やはり安心する場所