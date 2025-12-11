日産「“2ドア”次期シルビア!?」に“反響殺到”！2025年10月末、東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー2025」は、EVや自動運転技術を駆使した次世代モビリティの共演により、大盛況のうちに幕を閉じました。きらびやかな未来のクルマたちが脚光を浴びる一方で、過去に開催されたモーターショーを振り返ると、現代のトレンドやユーザーの希望を驚くほどに捉えていた、「早すぎた名車」とも呼べるコンセプト