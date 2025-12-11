テレ東では、2025年12月31日（水）大晦日の夜（夜9時55分〜11時30分）に「孤独のグルメ2025大晦日スペシャルおかわりは、五郎セルフで運びます！」の放送が決定しました。今年で9年連続の放送となる「孤独のグルメ大晦日スペシャル」シリーズですが、毎年、多くの視聴者の皆様にご支持をいただき、いまや日本の年末恒例番組の一つとなりました。テレ東の深夜ドラマとして13年にわたりお届けしてきた松重豊主演の「孤独のグ