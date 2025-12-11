私はネネ。夫イタル、中3の息子ユウスケと3人暮らしです。夫の「もう夕飯を作らない」という言葉に、私は怒りと呆れを感じました。夫にとって料理はかなり負担が大きいらしく、可能であれば毎日私に食事作りをしてほしいのだとか。もし自分が用意するなら、惣菜などで済ませたいとも提案してきました。しかし私は「休みの人が家事をするのが当然だ」と反論。夫が家事に協力してくれれば、今後私も働き方を変えられると訴えました。