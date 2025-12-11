愛知県豊橋市の「さざんか寺」として親しまれる寺に、見物客が訪れています。豊橋市の医王寺は、全国から集めたおよそ300種4000本以上の山茶花が植えられ、高さ8メートルほどの寺のシンボルの木も七分咲きの見頃を迎えています。訪れた人ら：「久しぶりに来たんですけど、いや～きれいですね。改めて感動しました」「種類も多いし、時季も最高でしたし、天気もいいし、素晴らしかったです。また来年も来ようと思い