¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ä¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë²»ÂçÂ´¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î»³ºê¤¢¤ß(28)¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»¨»ï¡ÖDOLCE¡×(ÇòÌë½ñË¼)¤Ø¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥ß¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×(Æ±)¤ÎÈ¯Çä¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ä¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç